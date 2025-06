Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt

Gefunden wurde das Schiff in der Nähe der mächtigen Stadtmauer, welche die Altstadt von Dubrovnik umschließt. Ivan Bukelic entdeckte sie, als er im April an einer Wasserleitung im alten Hafen von Dubrovnik arbeitete. „Ich kann jetzt sagen, dass ich ein Boot in der Altstadt von Dubrovnik entdeckt habe“, sagte der Taucher und Unterwasser-Baumeister dem US-Sender CBS.