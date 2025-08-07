„Einziger Vorwurf, den ich dem Team machen kann“

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Ich denke, wir haben eine große Möglichkeit liegenlassen, weil wir schon in der ersten Hälfte ein unglaublich gutes Spiel gegen einen guten Gegner gemacht haben. Wir haben die großen Möglichkeiten nicht verwertet und uns nicht mit Toren belohnt. Das ist der einzige Vorwurf, den ich der Mannschaft machen kann. Wir haben es gut verhindert, dass PAOK ins Spiel kommt. Wir wollen zuhause natürlich den Sack zumachen, aber wir wissen ganz genau, dass PAOK Qualität hat. Wir brauchen wieder eine ähnliche Leistung.“