„Einziger Vorwurf, den ich dem Team machen kann“

„Mit dem Ergebnis kann ich nicht gut leben“
Stöger nach Remis:
Dank eines 0:0 bei PAOK Thessaloniki darf der Wolfsberger AC vom weiterhin vom Einzug in die Europa League träumen. Was Trainer Didi Kühbauer nach Schlusspfiff zu sagen hatte, lesen Sie hier ...
Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Ich denke, wir haben eine große Möglichkeit liegenlassen, weil wir schon in der ersten Hälfte ein unglaublich gutes Spiel gegen einen guten Gegner gemacht haben. Wir haben die großen Möglichkeiten nicht verwertet und uns nicht mit Toren belohnt. Das ist der einzige Vorwurf, den ich der Mannschaft machen kann. Wir haben es gut verhindert, dass PAOK ins Spiel kommt. Wir wollen zuhause natürlich den Sack zumachen, aber wir wissen ganz genau, dass PAOK Qualität hat. Wir brauchen wieder eine ähnliche Leistung.“
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.