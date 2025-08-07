Frau schwer verletzt: Radler flüchtet nach Unfall

Auf einer Forststraße in St. Gilgen wurden eine 55-jährige Radfahrerin von einem andere Radfahrer touchiert und kam zu Sturz. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Vom Unfallgegner fehlt jede Spur.
Bei der Abfahrt auf der Forststraße Eisenaueralm in St. Gilgen touchiert der unbekannte Sportler die 55-jährige Oberösterreicherin. Beide Radfahrer kamen dadurch zu Sturz. Der Mann stieg aber wieder auf sein Rad und flüchtete in Richtung Mondsee.
Die schwer verletzte Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Eine sofortige Fahndung nach dem Unfallgegner blieb erfolglos.
Die Polizei informiert: Laut Zeugen handelte es sich um einen Mann, ca. 30 – 40 Jahre alt, mit einem weißen Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet, welche durch den Sturz beschädigt worden sein dürfte. Der Mann trug einen weißen Radhelm und wurde bei dem Unfall augenscheinlich ebenso verletzt.
Zeugen oder Personen, die nähere Angaben zu dem Fahrerflüchtigen geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion St. Gilgen unter der Nr. +43 59133 5127 zu melden.
