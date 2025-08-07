Spezielle DNA in Eizellen vor Mutationen sicher

Körper versucht, Mutationen loszuwerden

Abzulesen sei dies unter anderem an der Verteilung von Genveränderungen in der mitochondrialen DNA. Mutationen mit höheren Frequenzen, also wenn sie in mehr als einem Prozent der zahlreichen mitochondrialen DNA-Kopien in der Eizelle vorkommen, gelten als potenziell gefährlicher. Diese waren seltener in Regionen zu finden, die wichtige Funktionen haben, niederfrequente Mutationen eher gleichmäßig verteilt. Hier wird eine sogenannte reinigende Selektion vermutet. „Der Körper versucht, die Mutationen loszuwerden, die einen negativen Effekt auf die Funktionalität haben können“, sagte Arbeithuber.