Karol Nawrocki: Neue Krise wegen „Polens Trump“?

Polen ist ein Phänomen: Die Innenpolitik ist zwar eine wüste Schlammschlacht, aber die Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Nun hat das Land einen neuen Staatspräsidenten, Karol Nawrocki (42), der geschworen hat, noch ärger als sein Vorgänger der Regierung das Leben so schwer wie möglich zu machen. Von seinen Gegnern wird der Hardliner „Polens Trump“ genannt.