Polen ist ein Phänomen: Die Innenpolitik ist zwar eine wüste Schlammschlacht, aber die Wirtschaft läuft auf Hochtouren. Nun hat das Land einen neuen Staatspräsidenten, Karol Nawrocki (42), der geschworen hat, noch ärger als sein Vorgänger der Regierung das Leben so schwer wie möglich zu machen. Von seinen Gegnern wird der Hardliner „Polens Trump“ genannt.
Ein polnischer Präsident, vom Volk gewählt, hat in der Innenpolitik ein Vetorecht und in der Außenpolitik ein Mitspracherecht. Nawrocki war Kandidat der nationalreaktionären PiS-Partei. Diese steht in Opposition zur liberalen Regierung des Premiers Tusk und hat gute Aussichten, bei den nächsten Wahlen wieder an die Macht zurückzukehren.
Donald Tusk ist ein schwacher Regierungschef, wie er schon als erster östlicher EU-Ratspräsident schwach gewesen war. Das waren für die EU verlorene Jahre.
Der polnische Patriotismus aber schätzt „starke Männer“. Staatspräsident Nawrocki, von Beruf Historiker, hat sich als Schwergewichtsboxer einen Namen gemacht.
Im Gegensatz zum Westen sind Rechtsaußenpolitiker in Polen keine Russlandversteher, sondern das Gegenteil davon. Sie hauen aber auch auf Deutschland ein, obwohl der gesunde Menschenverstand einem sagt, der schlechteste Platz ist der zwischen zwei Stühlen. Damit hat Polen schon in der Geschichte schlechte Erfahrungen gemacht.
