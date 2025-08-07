Seit 2020: Diese Lebensmittel wurden am teuersten!

Kaffee und Kakao: Die bittere Wahrheit

Ähnlich düster sieht es bei Kaffee aus – ebenfalls ein brasilianisches Hauptprodukt. „Wegen der Dürre gibt es viel weniger Angebot“, sagt Baumgartner. Noch dramatischer ist der Preisanstieg beim Kakao: „Die Elfenbeinküste ist das größte Produktionsland, und auch dort ist durch die Trockenheit die Produktion eingebrochen.“