„Weapons“: Ein fesselnder Horror-Schocker

An einem Mittwoch, kurz nach zwei Uhr morgens, wachen alle Kinder der von Mrs. Gandy (Julia Garner) unterrichteten Grundschulklasse zu Hause in ihren Betten auf, verlassen ihre Zimmer und Elternhäuser und verschwinden spurlos im Dunkel der Nacht. Ein Horrorszenario für die fassungslos zurückbleibenden Familien, das das soziale Gefüge bald völlig vergiftet. In der ebenso verstörten Lehrerin meint man, eine Schuldige gefunden zu haben. Hat sie die Kinder verhext, hypnotisiert, gar instrumentalisiert? Und warum wurden just am Tag vor deren Verschwinden ausgerechnet fiese Parasiten im Unterricht durchgenommen?