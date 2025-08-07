Peter Stöger (Rapid-Coach):

„Mit dem Ergebnis kann ich nicht gut leben, weil wir sehr viele Torchancen gehabt haben. Wir haben gegen einen sehr unangenehmen Gegner viele Sachen richtig gemacht, aber im Abschluss waren wir nicht zwingend genug. Vielleicht hatten wir auch nicht das Glück auf unserer Seite. Aber von der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben nächste Woche die Chance, das Spiel zu gewinnen. Davon gehe ich aus.“