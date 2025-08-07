Vorteilswelt
Frust nach 3:4-Pleite

Fitz ärgert sich: „Wenn das so weitergeht, …“

Fußball International
07.08.2025 22:21
Dominik Fitz
Dominik Fitz(Bild: GEPA)

„Wenn das so weitergeht, werden wir kein Spiel gewinnen in nächster Zeit“, ärgerte sich Dominik Fitz nach der 3:4-Niederlage im Drittrunden-Hinspiel der Conference-League-Qualifikation gegen Banik Ostrava. Hier die Stimmen zur Partie ...

Dominik Fitz (Austria-Torschütze): „Es ist wie in den letzten Wochen immer das Gleiche. Wir kriegen viel zu leicht Tore. Wenn das so weitergeht, werden wir kein Spiel gewinnen in nächster Zeit. Wir müssen das ganz, ganz rasch abstellen, dass wir so leicht Tore bekommen. Da wäre wieder viel mehr drinnen gewesen heute. Wir haben wieder drei Tore gemacht. Es ist halt extrem bitter, wenn du in Ostrava drei Tore schießt und trotzdem verlierst. Da müssen wir uns hinterfragen, was wir falsch machen defensiv.“

Lesen Sie auch:
Die Wiener Austria verlor das Hinspiel auswärts bei Banik Ostrava mit 3:4.
Hinspiel-Niederlage
Sieben Tore – aber Austria zittert um den Aufstieg
07.08.2025

Stephan Helm (Austria-Trainer): „In dem Spiel hat es zwei Phasen gegeben, wo wir nicht das gezeigt haben, was wir zeigen wollen. Das war die Phase, wo wir das 1:1 und das 2:1 kassiert haben, und das war diese Phase kurz nach dem 3:1. In vielen anderen Phasen haben wir gezeigt, was in uns steckt. Aber das Spiel hat auch gezeigt, das musst du über 90 Minuten liefern können, wenn du da mit einem positiven Ergebnis heimfahren willst.“

Austria-Coach Stephan Helm
Austria-Coach Stephan Helm(Bild: GEPA)

Reinhold Ranftl (Austria-Verteidiger): „Ich habe ein Spiel auf Augenhöhe gesehen, wo Kleinigkeiten entscheiden, die sie halt besser gemacht haben. Ab Minute 15, 20 haben wir uns zu wenig zugetraut und auch nicht mehr die Zweikämpfe gewonnen. Die Tore waren sehr, sehr unnötig, was uns zu oft passiert. Speziell bei Standardsituationen, wo immer wieder der Hut brennt. Da müssen wir uns steigern, weil sonst wird das nächste Woche wieder sehr schwer. Auf der zweiten Halbzeit können wir aufbauen.“

