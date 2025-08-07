Vorteilswelt
Conference League:

Wiener Los-Gegner Celje und AIK legten vor

Fußball International
07.08.2025 23:21
Celje feierte einen 5:0-Erfolg
Celje feierte einen 5:0-Erfolg(Bild: EPA/PETER SCHNEIDER)

In Bezug auf die möglichen Gegner von Austria Wien und Rapid in der Qualifikation zur Fußball-Conference-League hat Celje bereits alles klar gemacht. Die Slowenen, potenzieller Kontrahent der Austria (3:4 in Ostrava) im Play-off, fertigten Lugano im Hinspiel in der Schweiz 5:0 ab. Rapid könnte auf AIK aus Stockholm treffen. Die Schweden siegten zu Hause 2:1 gegen Györi ETO aus Ungarn. 

0 Kommentare

Sollte der WAC (0:0 bei PAOK Saloniki) sein Drittrunden-Qualifikationsduell verlieren, steht der Gegner mehr oder minder fest. Omonia Nikosia setzte sich in Aserbaidschan gegen Araz 4:0 durch. Bei einem Aufstieg ins Play-off wartet der Sieger aus Rijeka – Shelbourne (1:2) auf Österreichs Cupsieger.

Porträt von krone Sport
krone Sport
