Wiener Los-Gegner Celje und AIK legten vor

In Bezug auf die möglichen Gegner von Austria Wien und Rapid in der Qualifikation zur Fußball-Conference-League hat Celje bereits alles klar gemacht. Die Slowenen, potenzieller Kontrahent der Austria (3:4 in Ostrava) im Play-off, fertigten Lugano im Hinspiel in der Schweiz 5:0 ab. Rapid könnte auf AIK aus Stockholm treffen. Die Schweden siegten zu Hause 2:1 gegen Györi ETO aus Ungarn.