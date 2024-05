FÄKT: Projekt macht Wissenschaft „stabil“ für Kids

„FÄKT schlägt ein neues Kapitel in der Wissenschaftskommunikation auf. So ein Format gibt es in Österreich bisher nicht“, so ÖAW-Präsident Heinz Faßmann. „Wir haben uns bewusst für den Weg in die Sozialen Medien entschieden: Wir müssen den vielen wissenschaftsfeindlichen Inhalten dort etwas entgegensetzen und wollen die jungen Menschen dort erreichen, wo sie sich kommunikativ aufhalten.“