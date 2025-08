Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist

Er wiegt 25 Kilogramm, ist mit 1,20 Metern Körpergröße etwas kurz geraten und hat 26 Freiheitsgrade, also Bewegungsmöglichkeiten, die ihm – siehe Video – eine für den niedrigen Preis beeindruckende Agilität verleihen: Mit dem R1 will der chinesische Hersteller Unitree humanoide Roboter schnell zum Produkt für den Massenmarkt heranreifen lassen. Der 6000-Dollar-Preis ist in der Tat heiß, immerhin sind bislang selbst die billigsten Allzweckroboter dreimal so teuer. Sie haben dem R1 aber auch ein Ausstattungsmerkmal voraus, durch das so ein Roboter erst wirklich nützlich wird ...