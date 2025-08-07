Höchstes Sterberisiko bei diesen Corona-Patienten

Während der Corona-Pandemie galten ältere Menschen, Schwangere, chronisch Kranke bzw. Personen mit einem geschwächten Immunsystem als besonders schützenswerte Risikopatienten, denn bei ihnen kam es eher zu schweren Verläufen und zu Aufenthalten auf der Intensivstation. Im Zuge einer umfassenden Datenanalyse von Millionen Erkrankten der Omikron-Welle vom Winter 2021/2022 hat ein internationales Forschungsteam nun herausgefunden, welche Grunderkrankung das höchste Sterberisiko bzw. am ehesten zu einer Aufnahme auf eine Intensivstation führt.