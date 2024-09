Auch Ötzi war heiß: Warum das für uns riskant ist

Dr. Andrea Fischer ist Glaziologin, und so zauberhaft das Wort klingt, so vielfältig ist der Beruf an sich: „So waren die ersten Gletscherforscher Historiker, die die Gletschervorstöße rekonstruierten“, weiß Fischer. Bald kam dann die Forschung vor Ort dazu: „Hier nutzen wir mittlerweile wirklich ,Magic tools‘: das Georadar, um die Eisdicke zu messen, Drohnen zur Erfassung der Volumsänderungen, Satellitendaten und Flugaufnahmen, um Gletscher- und Schneeflächen zu erfassen“, so die Wissenschafterin: „Da würden sich die Forscher aus 1900 wundern.“