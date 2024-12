FÄKT! Warum Krimi-Produzent die Wissenschaft mag

Sturm: „Gerade in einer Zeit, in der Fakten oft in einem Meer aus Desinformation untergehen und die immer komplexer wird, ist es wichtig, Brücken zu bauen zwischen Forschenden und Menschen außerhalb wissenschaftlicher Einrichtungen. Wir wollen mit FÄKT! eine Plattform schaffen, die Orientierung bietet und Vertrauen in die Wissenschaft schafft.“