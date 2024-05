Forschen mit Kindern: „Sie sprühen vor Neugierde“

Zugegeben: Wissenschaft klingt nach ordentlich viel Bemühungen, um irgendetwas zu verstehen. Aber: Das muss ja nicht so sein. „FÄKT“ heißt ein neues Projekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Damit will man die Jugend dort treffen, wo sich diese auch wirklich aufhält – in sozialen Medien nämlich. Dieser Raum war bisher ja nicht direkt beliebt bei – immerhin erwachsenen – Forschern.