Ötzi, Krebs & Hawara: Von wegen öde Wissenschaft

Der Projektname „FÄKT!“ entstand in Anlehnung an die Wörter „Fakten“ und „Fake“ – sprich: Fälschung. Die herzlichen Mädels interviewen im Zuge von FÄKT! heimische Wissenschafter verschiedenster Forschungsbereiche für Videos, Clips und Reels – nicht nur, aber gerade auch – in sozialen Medien. Denn: Man will die junge Zielgruppe auch dort abholen, wo sie zu finden ist.