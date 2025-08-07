Vorteilswelt
Zahlreiche Rekorde

Juli 2025 weltweit drittwärmster der Geschichte

Wetter
07.08.2025 08:33
Hitze, massive Niederschlagsmengen – der Juli hatte viele verschiedene Gesichter.
Hitze, massive Niederschlagsmengen – der Juli hatte viele verschiedene Gesichter.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Der vergangene Juli war, weltweit gesehen, der drittwärmste der Messgeschichte. Die Durchschnittstemperatur lag jeweils knapp unter dem bisherigen Rekord vom Juli 2023 und ebenso unter dem Wert von Juli 2024. Von einem Stillstand des Klimawandels mit all seinen dramatischen Folgen kann aber längst nicht die Rede sein.

Die Durchschnittstemperatur vom Juli 2025 lag bei 16,68 Grad Celsius. Das liege zwar 0,27 Grad unter dem Rekord vom Juli 2023 und 0,23 Grad unter dem Wert vom Juli 2024 – aber es seien 0,45 Grad mehr als der Juli-Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020, so der Klimawandeldienst.

Auch im Juli konnten wir die Auswirkungen der Erderwärmung in Form von extremer Hitze und katastrophalen Überschwemmungen beobachten.

Copernicus-Direktor Carlo Buontempo

„Zwei Jahre nach dem heißesten Juli seit Beginn der Aufzeichnungen ist die jüngste Serie globaler Temperaturrekorde vorerst beendet“, stellte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo fest. „Das bedeutet jedoch nicht, dass der Klimawandel zum Stillstand gekommen ist. Auch im Juli konnten wir die Auswirkungen der Erderwärmung in Form von extremer Hitze und katastrophalen Überschwemmungen beobachten.“

Wenn es nicht gelingen sollte, die Treibhausgas-Konzentrationen in der Atmosphäre rasch zu stabilisieren, seien nicht nur neue Temperaturrekorde zu erwarten, sondern auch eine Verschärfung dieser Auswirkungen.

Das Liniendiagramm zeigt die monatliche Abweichung der globalen Temperatur vom vorindustriellen Durchschnitt von 1850 bis 1900. Die höchste Abweichung über 1,5 Grad Celsius wurde zwischen Juli 2023 und April 2025 erreicht. Quelle: Copernicus.

Temperaturrekord in der Türkei
Während Mitteleuropa im Juli unterdurchschnittliche Temperaturen und viele Niederschläge verzeichnete – in Österreich war der vergangene Juli der nasseste seit dem Jahr 2012 und hatte auch deutlich mehr Regentage als üblich –, war es in Schweden und Finnland ungewöhnlich heiß. Unter anderem hatte auch Südosteuropa mit Hitzewellen und Waldbränden zu kämpfen. In der Türkei wurde mit 50,5 Grad ein nationaler Temperaturrekord gemessen. Sintflutartige Regenfälle suchten im Juli Pakistan und Nordchina heim.

Lesen Sie auch:
In der Türkei sind drei Menschen beim Versuch gestorben, einen Waldbrand zu löschen.
Feuer wüten weiter
Waldbrände: Tote bei Löscharbeiten in der Türkei
28.07.2025
„Kein Normalwert“
Juli reiht sich in die nassesten Monate ein
28.07.2025

Der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union veröffentlicht regelmäßig Daten zur Temperatur an der Erdoberfläche, zur Meereisdecke und zu Niederschlägen. Die Erkenntnisse beruhen auf computergenerierten Analysen, in die Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt einfließen.

