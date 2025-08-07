Juli 2025 weltweit drittwärmster der Geschichte

Temperaturrekord in der Türkei

Während Mitteleuropa im Juli unterdurchschnittliche Temperaturen und viele Niederschläge verzeichnete – in Österreich war der vergangene Juli der nasseste seit dem Jahr 2012 und hatte auch deutlich mehr Regentage als üblich –, war es in Schweden und Finnland ungewöhnlich heiß. Unter anderem hatte auch Südosteuropa mit Hitzewellen und Waldbränden zu kämpfen. In der Türkei wurde mit 50,5 Grad ein nationaler Temperaturrekord gemessen. Sintflutartige Regenfälle suchten im Juli Pakistan und Nordchina heim.