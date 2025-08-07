WHO kritisiert Impfentscheid von US-Regierung

US-Präsident Donald Trump hatte nach seinem erneuten Amtsantritt im Jänner den Austritt seines Landes aus der WHO verfügt. Laut WHO-Statuten wird die Entscheidung erst nach einem Jahr wirksam, die Beitragszahlungen an die WHO stellte die US-Regierung allerdings bereits ein. Für die WHO ist das ein harter Schlag, weil die USA zuvor traditionell ihr größter Geldgeber waren.