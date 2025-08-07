In Ausflugsgebiet
Kabel von Hängebrücke gerissen: Fünf Tote
Schweres Unglück in einem Ausflugsgebiet im Nordwesten Chinas: Ein Kabel einer Hängebrücke riss ab, fünf Menschen stürzten in den Tod. Es gab zudem Dutzende Verletzte.
Die Tragödie ereignete sich im Naturschutzgebiet Xiata in der Region Xinjiang am Mittwoch. Als das Kabel auf einer Seite der Hängebrücke brach, kippte der Gehweg auf die Seite – 29 Menschen stürzten daraufhin in die Tiefe in das darunterliegende Flussbett, aus dem teilweise Felsen ragten. Fünf Opfer überlebten den Vorfall nicht.
Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, weitere kamen mit leichten Blessuren davon. Einige Personen auf der Brücke schafften es, sich am Geländer festzuhalten, und konnten sich so retten.
Der Aussichtspunkt, zu dem die Brücke führte, wurde daraufhin komplett gesperrt. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um die Umstände und Ursache des Unfalls zu ermitteln.
Das Naturschutzgebiet Xiata gilt als eines der besten Abenteuer-Hotspots China. Wie „Global Times“ berichtete, war es bereits im vergangenen Jahr zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem ein Kabel gerissen war.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.