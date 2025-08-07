Kabel von Hängebrücke gerissen: Fünf Tote

Die Tragödie ereignete sich im Naturschutzgebiet Xiata in der Region Xinjiang am Mittwoch. Als das Kabel auf einer Seite der Hängebrücke brach, kippte der Gehweg auf die Seite – 29 Menschen stürzten daraufhin in die Tiefe in das darunterliegende Flussbett, aus dem teilweise Felsen ragten. Fünf Opfer überlebten den Vorfall nicht.