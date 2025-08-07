Vorteilswelt
In Ausflugsgebiet

Kabel von Hängebrücke gerissen: Fünf Tote

Ausland
07.08.2025 22:38

Schweres Unglück in einem Ausflugsgebiet im Nordwesten Chinas: Ein Kabel einer Hängebrücke riss ab, fünf Menschen stürzten in den Tod. Es gab zudem Dutzende Verletzte. 

Die Tragödie ereignete sich im Naturschutzgebiet Xiata in der Region Xinjiang am Mittwoch. Als das Kabel auf einer Seite der Hängebrücke brach, kippte der Gehweg auf die Seite – 29 Menschen stürzten daraufhin in die Tiefe in das darunterliegende Flussbett, aus dem teilweise Felsen ragten. Fünf Opfer überlebten den Vorfall nicht. 

Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, weitere kamen mit leichten Blessuren davon. Einige Personen auf der Brücke schafften es, sich am Geländer festzuhalten, und konnten sich so retten. 

Einige Menschen konnten sich retten, indem sie sich am Geländer festkrallten.
Der Aussichtspunkt, zu dem die Brücke führte, wurde daraufhin komplett gesperrt. Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um die Umstände und Ursache des Unfalls zu ermitteln. 

Das Naturschutzgebiet Xiata gilt als eines der besten Abenteuer-Hotspots China. Wie „Global Times“ berichtete, war es bereits im vergangenen Jahr zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, bei dem ein Kabel gerissen war. 

Porträt von krone.at
krone.at
