Wissenschaft kindgerecht: „Fehlte bisher bei uns“

Frisches, strahlendes Lachen im Doppelpack empfängt uns, als wir auf Miso und Julia treffen. Die beiden sind jung, Anfang 20, taff, mitten im Studium – und ideal für „FÄKT“. Das ÖAW-Projekt vermittelt Wissenschaftsthemen heimischer Forscher in kurzen, frechen Videos für den Schulgebrauch bzw. in „Shorts“ auf Social Media wie TikTok, Instagram und Co.