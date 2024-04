So kann KI das Autofahren sicherer machen

Das Ergebnis zeigt, wie unterschiedlich die Perspektiven auf die neue Technologie sind. Während in China 83 Prozent und in Indien 75 Prozent der Menschen erwarten, dass „KI-Technologie die Welt zum Besseren verändern wird“, sind es in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland nur zwischen 42 und 45 Prozent. Möglicherweise liegt das auch daran, dass sich in China 73 Prozent der Befragten gut vorbereitet fühlen auf der Zeitalter der KI, in Deutschland nur 35 Prozent.