Guterres fordert bei KI-Gipfel „geeinte Strategie“

Angst vor Kontrollverlust

Die Menschen könnten die Kontrolle über die KI verlieren, warnte Guterres. Dann könne sich die Technologie in „unbeabsichtigte Richtungen“ entwickeln. „Wir brauchen dringend ein Regelwerk, um mit diesen Risiken umzugehen, so dass Entwickler und die Öffentlichkeit Vertrauen in die KI haben können.“