„Künstliche Intelligenz hat Reden geschrieben!“

„Menschen wissen nicht mehr, was echt ist und was nicht“

Was viele Menschen besorgt, sind sogenannte „Deep Fakes“, also mittels KI generierte Menschen, die einem zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken begegnen können. Die Social-Media-Expertin Lisa Sophie Thoma glaubt, dass man sich durch Bildung schützen könne. Dennoch sehe sie „sehr, sehr viele gesellschaftspolitische Risiken, weil die Menschen nicht mehr unterscheiden können, was echt ist und was nicht“.