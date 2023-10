„KI nicht von Tech-Giganten kontrollieren lassen“

Die Vorteile des Internets hätten Milliarden von Menschen erreicht, weil man es nicht zugelassen habe, dass ein oder zwei große Unternehmen den Markt beherrschten. „Trotzdem gibt es rückblickend viele Entscheidungen, die noch mehr zum Schutz des Wettbewerbs und der Privatsphäre beigetragen hätten, und mit KI haben wir heute die Möglichkeit, bessere Entscheidungen zu treffen“, so Baker am Sonntag in Berlin zur dpa. Man könne jetzt noch vermeiden, dass diese Systeme in einigen wenigen eingeengten Umgebungen gefangen seien. „Wir können Vorschriften entwickeln, die für mehr Transparenz und Verantwortlichkeit sorgen.“