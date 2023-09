„Künstliche Intelligenz ist kreativer als wir“

Dass gerade in der Medienbranche das Thema künstliche Intelligenz (KI) heiß diskutiert wird, verwundert nicht. Und so drehte sich auch bei der Keynote von Digitalexperte Sascha Lobo alles um die Möglichkeiten der KI. Angst sei fehl am Platz, aber: „Der Mensch neigt dazu, sich zu überschätzen. Wir glauben gerne, dass wir den besten Ansatz in unserem Bereich haben. Aber die KI wird auch medial eine Fülle von Auswirkungen haben, das sehen wir gerade erst am Horizont.“ So sei es keineswegs so, dass die Kreativwirtschaft nicht von der KI betroffen sei, und sogar die Empathie könne die Maschine mittlerweile besser als der Mensch. Was eine Studie mit Patientenfragen beweise, bei der die KI nicht nur fachlich, sondern auch empathisch den Ärzten weit überlegen war. Ganz anderer Meinung war Ex-ORF-Chef Gerhard Zeiler, der mittlerweile bei Warner Bros. Discovery tätig ist: „Ich glaube an die Magie des kreativen Prozesses, daran wird KI nichts ändern.“ ORF-General Roland Weißmann wiederum plädierte für Kooperationen am Medienmarkt, um gemeinsam etwa ein Gütesiegel für Qualitätsjournalismus zu schaffen und um sich damit von KI-Generiertem zu unterscheiden.