BMW X2 & iX2: SUV-Coupé mit Extra-Portion Emotion

Die C-Säule weist einen herrlichen Coupé-Schwung auf, der so gelungen ist, dass er an einem viertürigen SUV geradezu irritiert. Unten gezackte Heckleuchten und ein Spoiler an der Fensterunterkante komplettieren die Hinteransicht. Besonders auffällig ist noch die mächtig ausgestellte Partie über den Hinterrädern.