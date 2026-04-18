„Verheerende Realität!“ Grausiger Fund nahe WM-Ort

Die Angehörigen-Gruppe fand nach eigenen Angaben aber mehr als 1.000 Knochenfragmente in dem Gebiet und in der Umgebung – auch in Bereichen, die von den Ermittlern bereits abgesucht worden waren. Sie forderte am Freitag eine Fortsetzung der Untersuchung des gesamten Gebiets. Der Fund der sterblichen Überreste verdeutliche „die verheerende Realität“ vieler Menschen in Mexiko, erklärte die Gruppe. Die Behörden versuchten das Ausmaß der Krise zu vertuschen, „aber die Familien wollen, dass die ganze Welt von der Tragödie erfährt, die sich in der Hauptstadt des Landes ereignet“.