BMW X1: Was ihn zu everybodys darling macht

Wie konnten sie dieses zentrale Bedienelement nur weglassen! Der BMW X1 ist seit Jahren der beliebteste BMW in Österreich. Das soll - wenn es nach den Münchnern geht - auch so bleiben. Dafür wird er in seiner dritten Generation zum veritablen Tausendsassa, der sogar alle relevanten Antriebsarten bietet. Aber: BMW startet nun auch im Innenraum des X1 eine kleine Revolution. Wie es sich mit dem neuen BMW X1 lebt und ob tatsächlich etwas fehlt, erfahren Sie von „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl.