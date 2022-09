Neuer BMW X1: So fährt er sich mit Strom & Sprit

Gutes Interieur, Verzicht bei der Bedienung

Ist man eingestiegen und blickt auf die Armaturenlandschaft, wähnt man sich im 2er Active Tourer. Erst wenn man den Blick durch die Frontscheibe nach draußen richtet, merkt man, wie hoch man hier eigentlich sitzt. Anders gestaltet sind nur die Türgriffe. Auch im Einstiegs-SUV wurde das Curved-Display (bestehend aus 10,25-Zoll-Tacho- und 10,7-Zoll-Touchscreen) aufgesetzt, der iDrive-Controller fällt weg, die Mittelarmlehne geht in eine „schwebende“ Control Unit über. Man hat keine Möglichkeit, die Hand beim Touchen abzustützen, was die Bedienung schon im Tourer erschwert hat. Die Mittelkonsole wird von einer überdimensionierten Wand dominiert, an die man sein Smartphone klemmen kann, um es drahtlos zu laden. Ein iPad würde wohl auch reinpassen. Irgendwie wirkt diese Fläche, als würde etwas fehlen.