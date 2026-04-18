„Warum hat Polizist nicht ins Knie geschossen?“

Es waren wenige Sekunden, gefüllt mit lauten Rufen, Angst, Raserei und schließlich vier Krachern, als Schüsse aus der Dienstwaffe eines Polizisten brachen. Die „Krone“ sprach mit einem Augen- und Ohrenzeugen, der in der Wohnung in Linz dabei war, als sein Freund (27) tödlich getroffen wurde.
„Mein Sohn war dabei. Er hat mir erzählt, dass zwei Polizisten mit gezogener Waffe in die Wohnung eingedrungen sind. Sie haben geschrien: ,Niederlegen, auf den Boden!‘ Mein Sohn hat sich zusammengekauert. Dann sind die Polizisten ins Wohnzimmer. Der eine Beamte war 2,20 Meter groß, muskelbepackt und hat sicher 120 Kilo gehabt. Warum muss so ein starker Mann schießen? Hätte es nicht genügt, wenn die Polizisten einen Elektroschocker eingesetzt hätten?“ – Sandra B. aus Linz meldete sich in der „Krone“-Redaktion. Ihr Sohn (28) war in der Nacht auf Donnerstag in jener Wohnung in Linz-Kleinmünchen, in der die tödlichen Schüsse fielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.