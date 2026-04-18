„Warum hat Polizist nicht ins Knie geschossen?“

„Mein Sohn war dabei. Er hat mir erzählt, dass zwei Polizisten mit gezogener Waffe in die Wohnung eingedrungen sind. Sie haben geschrien: ,Niederlegen, auf den Boden!‘ Mein Sohn hat sich zusammengekauert. Dann sind die Polizisten ins Wohnzimmer. Der eine Beamte war 2,20 Meter groß, muskelbepackt und hat sicher 120 Kilo gehabt. Warum muss so ein starker Mann schießen? Hätte es nicht genügt, wenn die Polizisten einen Elektroschocker eingesetzt hätten?“ – Sandra B. aus Linz meldete sich in der „Krone“-Redaktion. Ihr Sohn (28) war in der Nacht auf Donnerstag in jener Wohnung in Linz-Kleinmünchen, in der die tödlichen Schüsse fielen.