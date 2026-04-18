Golden State Warriors verpassen NBA-Play-offs

Die Warriors, die zwischen 2015 und 2022 viermal Meister wurden, kämpften die gesamte Saison mit Verletzungsproblemen. Neben Curry fehlten immer wieder wichtige Stützen wie zuletzt Jimmy Butler (Kreuzbandriss). Curry, mit 38 Jahren weiterhin Schlüsselspieler, fand gegen Phoenix kaum ins Spiel und blieb mit 17 Punkten unter den Erwartungen. Bei Golden State mit seinem alternden Kader könnte es nun zu einem Umbruch kommen.