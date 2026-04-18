Golden State Warriors verpassen NBA-Play-offs

Die Golden State Warriors um Basketball-Superstar Stephen Curry haben die NBA-Play-offs verpasst. Das Team aus Kalifornien verlor am Freitag (Ortszeit) sein Play-in-Spiel in der Western Conference auswärts gegen die Phoenix Suns 96:111.
Im Osten sicherten sich die Orlando Magic mit einem deutlichen 121:90 gegen die Charlotte Hornets das letzte Play-off-Ticket und treffen nun auf die Detroit Pistons. Phoenix bekommt es mit Titelverteidiger Oklahoma City Thunder zu tun.
Die Warriors, die zwischen 2015 und 2022 viermal Meister wurden, kämpften die gesamte Saison mit Verletzungsproblemen. Neben Curry fehlten immer wieder wichtige Stützen wie zuletzt Jimmy Butler (Kreuzbandriss). Curry, mit 38 Jahren weiterhin Schlüsselspieler, fand gegen Phoenix kaum ins Spiel und blieb mit 17 Punkten unter den Erwartungen. Bei Golden State mit seinem alternden Kader könnte es nun zu einem Umbruch kommen.
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