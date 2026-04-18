Wohl fix: Stürmer verlässt Austria mit Saisonende

Fußball-Kärnten zittert. Ja, die Angst geht um. Die Angst, dass wir völlig von der Bundesliga-Landkarte verschwinden könnten. Denn der WAC beschreitet zuerst daheim und am Dienstag dann bei Blau-Weiß Linz zwei brutal entscheidende Matches im erbitterten Abstiegskampf. Und eine Niederlage am heutigen Samstag würde ein absolutes Schreckenszenario zur Realität machen: Dann müssten die Wolfsberger als Letzter in das Saisonfinish rein. . .