Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Und Kärnten zittert!

Wohl fix: Stürmer verlässt Austria mit Saisonende

Fußball National
18.04.2026 08:57
(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Fußball-Kärnten zittert vor dem totalen Exodus. Denn der WAC muss im Bundesliga-Abstiegskampf gegen Blau-Weiß Linz am heutigen Samstag und kommenden Dienstag liefern – nur zwei Punkte trennen die vorletzten Wolfsberger vom Schlusslicht. Abstürze kennt man im südlichsten Bundesland zuhauf. Jener der Austria Klagenfurt ist bereits fix: Da wird auch ein Stürmer den Klub verlassen.

0 Kommentare

Fußball-Kärnten zittert. Ja, die Angst geht um. Die Angst, dass wir völlig von der Bundesliga-Landkarte verschwinden könnten. Denn der WAC beschreitet zuerst daheim und am Dienstag dann bei Blau-Weiß Linz zwei brutal entscheidende Matches im erbitterten Abstiegskampf. Und eine Niederlage am heutigen Samstag würde ein absolutes Schreckenszenario zur Realität machen: Dann müssten die Wolfsberger als Letzter in das Saisonfinish rein. . .

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
18.04.2026 08:57
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
290.139 mal gelesen
Salzburg
Theaterbesucher flüchteten in der Pause nach Hause
132.530 mal gelesen
In der zweiten Hälfte kehrten nur wenige Besucher auf das Parkett zurück. 
Gericht
Beim Riesenrad: Junger TV-Star prügelte Polizisten
90.099 mal gelesen
Polizeibeamter wurde bei Einsatz am Wintermarkt im Wiener Prater von Mitte 20-Jährigem schwer ...
Innenpolitik
Regierung will schwerste ORF-Krise wohl aussitzen
1020 mal kommentiert
Vor allem ÖVP und SPÖ stellen sich bei Fragen zum Stiftungsrat taub.
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
980 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Wirtschaft
Kerosin knapp: Europas Lager „in 6 Wochen leer“
834 mal kommentiert
Befürchtet wird, dass die Maschinen bald am Boden bleiben müssen.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Und Kärnten zittert!
Wohl fix: Stürmer verlässt Austria mit Saisonende
Daniel Beichler
„Die anderen fünf Teams kommen besser damit klar“
Ansage von Kicker
Titelchance für Austria? „Ich liebe den Druck!“
Krone Plus Logo
Sturm prallt auf LASK
Ingolitsch gegen Kühbauer: „Find ich cool von ihm“
Krone Plus Logo
Neue Sportclub-Arena:
Der Kult ist noch da, der alte Mief ist weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf