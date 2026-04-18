Wohl fix: Stürmer verlässt Austria mit Saisonende

Fußball-Kärnten zittert vor dem totalen Exodus. Denn der WAC muss im Bundesliga-Abstiegskampf gegen Blau-Weiß Linz am heutigen Samstag und kommenden Dienstag liefern – nur zwei Punkte trennen die vorletzten Wolfsberger vom Schlusslicht. Abstürze kennt man im südlichsten Bundesland zuhauf. Jener der Austria Klagenfurt ist bereits fix: Da wird auch ein Stürmer den Klub verlassen.
Fußball-Kärnten zittert. Ja, die Angst geht um. Die Angst, dass wir völlig von der Bundesliga-Landkarte verschwinden könnten. Denn der WAC beschreitet zuerst daheim und am Dienstag dann bei Blau-Weiß Linz zwei brutal entscheidende Matches im erbitterten Abstiegskampf. Und eine Niederlage am heutigen Samstag würde ein absolutes Schreckenszenario zur Realität machen: Dann müssten die Wolfsberger als Letzter in das Saisonfinish rein. . .
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