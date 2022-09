BMW X1: Kann alles, außer polarisieren. Gut so.

Aber bleiben wir noch draußen (über Fahreindrücke dürfen wir eh erst ab 26. September berichten). Mag es an politischer correctness, an günstigeren Produktionskosten oder an einem wohltuenden „Wir sind alle gleich, unabhängig von unserem Antrieb“-Gedanken liegen: Äußerlich sind die verschiedenen X1er kaum zu unterscheiden. Einen sichtbaren Auspuff haben sie alle nicht.