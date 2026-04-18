Trump: „Blockade iranischer Häfen bleibt bestehen“

Gleichzeitig sprach er von neuen „ziemlich guten Nachrichten“ in Bezug auf den Iran, ohne freilich konkret zu werden. Zuvor hatte der Iran mit der erneuten Schließung der Straße von Hormuz gedroht, sollte die US-Blockade iranischer Häfen andauern.

Vielleicht werde er die Waffenruhe nicht verlängern, „aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben“, sagte Trump. „Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen.“