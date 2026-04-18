Trump: „Blockade iranischer Häfen bleibt bestehen“

US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend an Bord der Air Force One vor Journalisten mit einem Ende der Waffenruhe mit dem Iran gedroht, falls bis Mittwoch keine langfristige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt werde.
Gleichzeitig sprach er von neuen „ziemlich guten Nachrichten“ in Bezug auf den Iran, ohne freilich konkret zu werden. Zuvor hatte der Iran mit der erneuten Schließung der Straße von Hormuz gedroht, sollte die US-Blockade iranischer Häfen andauern.
Vielleicht werde er die Waffenruhe nicht verlängern, „aber die Blockade der iranischen Häfen wird bestehen bleiben“, sagte Trump. „Die Blockade bleibt, und leider müssen wir dann wieder anfangen, Bomben abzuwerfen.“
„Ziemlich gute Nachrichten“
Es gebe jedenfalls „ziemlich guten Nachrichten“ in Bezug auf den Iran. „Wir haben vor 20 Minuten ziemlich gute Nachrichten bekommen, es scheint im Nahen Osten mit dem Iran sehr gut zu laufen“, sagte der US-Präsident den Journalisten an Bord der Air Force One.
Auf die Frage, was die gute Nachricht sei, antwortet Trump: „Sie werden davon hören. Ich denke einfach, das sollte passieren. Es ist das einzig Sinnvolle. Und ich glaube, das wird es auch. Wir werden sehen, was passiert, aber ich glaube, das wird es.“
Iran droht mit erneuter Schließung der Straße von Hormuz
„Mit der Fortsetzung der Blockade wird die Straße von Hormuz nicht offen bleiben“, hatte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf zuvor bekannt gegeben. Die Durchfahrt durch die Meerenge erfolge auf der vom Iran „festgelegten Route“ und mit „iranischer Genehmigung“, fügte er hinzu.
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