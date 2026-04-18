Armutskonferenz fordert Politik zum Handeln auf

Auch in Vorarlberg geraten immer mehr Menschen unter finanziellen Druck. Die Armutskonferenz warnt vor diesen Entwicklungen und appelliert an die politischen Akteure, noch rechtzeitig gegenzusteuern.
Die Vorarlberger Armutskonferenz macht auf ein großes Ungleichgewicht aufmerksam: Vorarlberg zählt zu den wirtschaftlich stärksten Bundesländern Österreichs. Laut aktuellen Daten der Statistik Austria zu den sozialen Krisenfolgen (4. Quartal 2025) ist das Leben für viele Menschen dennoch kaum leistbar.
„Dass Menschen trotz Arbeit und Einkommen um ihr Auskommen kämpfen, ist kein Sachzwang und auch kein Eigenverschulden, wie oft behauptet wird, sondern das Ergebnis gesellschaftlicher Rahmenbedingungen – und damit auch veränderbar,“ erklärt Vivien Fritsche von der Armutskonferenz.
Nach dem Geld beginnt das Improvisieren
Ein erheblicher Teil der Bevölkerung könne unerwartete Ausgaben nicht bewältigen, habe Schwierigkeiten, laufende Kosten zu decken oder müsse auf grundlegende Bedürfnisse verzichten. Damit werde eine zentrale Entwicklung sichtbar, sagt Fritsche: „Selbst ein Einkommen über der Armutsgefährdungsschwelle reicht oft nicht mehr aus, um den Alltag zu finanzieren.“ In den Beratungsstellen „erleben wir häufig, dass das Geld nur bis etwa zum 27. des Monats reicht – danach beginnt das Improvisieren“, erzählt Fritsche.
Armut sei längst keine Randerscheinung mehr und erfordere klare politische Antworten. Fritsche fordert die Politik auf, in den relevanten Bereichen tätig zu werden, insbesondere bei den Themen leistbares Wohnen, existenzsicherndes Einkommen, Armutsfestigkeit finanzieller Transferleistungen und leistbare öffentliche Dienstleistungen, wie etwa leistbare Kinderbetreuung, geringe oder keine Selbstbehalte bei notwendigen Therapien und Medikamenten und auch leistbare Mobilität, etwa durch günstige Öffi-Tickets für den Weg zur Arbeit oder Ausbildung.
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