Armutskonferenz fordert Politik zum Handeln auf

Nach dem Geld beginnt das Improvisieren

Ein erheblicher Teil der Bevölkerung könne unerwartete Ausgaben nicht bewältigen, habe Schwierigkeiten, laufende Kosten zu decken oder müsse auf grundlegende Bedürfnisse verzichten. Damit werde eine zentrale Entwicklung sichtbar, sagt Fritsche: „Selbst ein Einkommen über der Armutsgefährdungsschwelle reicht oft nicht mehr aus, um den Alltag zu finanzieren.“ In den Beratungsstellen „erleben wir häufig, dass das Geld nur bis etwa zum 27. des Monats reicht – danach beginnt das Improvisieren“, erzählt Fritsche.