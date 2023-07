Asus Zenfone 10 im Test: Primus der Kompaktklasse?

Die meisten stark ausgestatteten Smartphones in der Android-Welt haben heute deutlich mehr als sechs Zoll in der Diagonale, sind also nicht unbedingt besonders handlich. Mit Asus sticht allerdings ein Anbieter aus dem 6,x-Zoll-Einheitsbrei hervor und bietet ein 5,9 Zoll „kleines“ Gerät mit ansprechender Ausstattung an. Wir haben die Neuheit getestet - und verraten, für wen das neue Zenfone 10 zu empfehlen ist.