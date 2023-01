VW ID.7 bringt endlich lang erwartete Verbesserung

Es werde Licht - endlich!

Die Norddeutschen streichen Verbesserungen am Bedienkonzept heraus - einer der Kritikpunkte an den bisherigen ID-Modellen. So versteckt sich die Klimaanlagen-Bedienung im Infotainmentsystem am 15-Zoll-Touchscreen nun nicht mehr hinter mehreren Menü-Schichten. Und: Zwar werden die so häufig kritisierten Touch-Slider weiterhin verwendet, aber immerhin kann man sie nun auch nachts finden - sie werden endlich beleuchtet. In anderen aktuellen VWs vom Golf bis zum gerade erst eingeführten ID.Buzz muss man sich nachts auf seinen Tastsinn verlassen.