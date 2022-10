VW gibt die unseligen Touchfelder am Lenkrad auf!

Okay, nun wird VW also vernünftig(er)!

Den Sinneswandel hat kein geringerer als der neue Vorstandsvorsitzende der Kernmarke Thomas Schäfer (der auch die Markengruppe Volumen mit VW, Seat und Skoda leitet) angekündigt. Auf seinem LinkedIn-Profil schrieb er: Wir schärfen unser Portfolio und unser Design, außerdem schaffen wir eine neue Einfachheit in der Bedienung unserer Fahrzeuge. Zum Beispiel bringen wir die Tasten am Lenkrad zurück. Das wollen die Kunden von VW."