Online-Bank N26 will in Krypto-Geschäft einsteigen

Der Einstieg in das Kryptosegment sei für N26 wichtig, nicht so sehr wegen Kryptoprodukten selber sondern als „Vorgeschmack darauf, wie in Zukunft unsere Investitions- und Tradingseite aussehen wird“, weil dies ähnlich dem sein werde, was auf der Kryptoseite gestartet wird, so Stalf. Details dazu soll es in einigen Wochen geben.