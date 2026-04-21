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Nachwuchs-Unternehmer:

„Die Jungen lernen in der Schule nicht mehr genug“

Oberösterreich
21.04.2026 13:00
Lennart Braun (38) ist Vorsitzender der Jungen Industrie OÖ und Chef der Braun Maschinenfabrik.
Lennart Braun (38) ist Vorsitzender der Jungen Industrie OÖ und Chef der Braun Maschinenfabrik.(Bild: Braun Maschinenfabrik GmbH)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Was beschäftigt Nachwuchs-Industrielle? Der Vorsitzende der Jungen Industrie in Oberösterreich bemängelt ein sinkendes Bildungsniveau und fordert eine Reform von Lehrkräfte-Ausbildung und Schulbüchern. Sein eigenes Unternehmen kämpft mit hohen Arbeitskosten.

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„Wir haben in unserem Unternehmen 30 Jahre lang einen Lehrlingstest gemacht und immer die gleichen Fragen gestellt – die Punktezahlen sind immer schlechter geworden, bis wir den Test vor ein paar Jahren eingestellt haben.“ Zu diesem alarmierenden Befund kommt Lennart Braun (38), Vorsitzender der Jungen Industrie in Oberösterreich, der Jugendsparte der Industriellenvereinigung.

„Betriebe müssen immer mehr Bildungsaufgaben übernehmen“, sagt Braun, der gleichzeitig Geschäftsführer der Braun Maschinenfabrik aus Vöcklabruck ist. „Wir machen zum Beispiel Mathematik- und Englischkurse, weil die Jungen das in der Schule nicht mehr ausreichend lernen.“ Darin sieht der Jugendvertreter eine Gefahr für den gesamten Wirtschaftsstandort: „Die gute Ausbildung der Menschen war früher eine unserer großen Stärken. Wenn diese jetzt wegfällt, warum sollten dann Betriebe bei uns produzieren oder entwickeln, wenn es woanders günstiger und die Ausbildung gleich gut ist?“ Seine Forderung: Die Ausbildung der Lehrkräfte und die Schulbücher sollen überarbeiten werden.

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