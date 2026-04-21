„Die Jungen lernen in der Schule nicht mehr genug“

„Betriebe müssen immer mehr Bildungsaufgaben übernehmen“, sagt Braun, der gleichzeitig Geschäftsführer der Braun Maschinenfabrik aus Vöcklabruck ist. „Wir machen zum Beispiel Mathematik- und Englischkurse, weil die Jungen das in der Schule nicht mehr ausreichend lernen.“ Darin sieht der Jugendvertreter eine Gefahr für den gesamten Wirtschaftsstandort: „Die gute Ausbildung der Menschen war früher eine unserer großen Stärken. Wenn diese jetzt wegfällt, warum sollten dann Betriebe bei uns produzieren oder entwickeln, wenn es woanders günstiger und die Ausbildung gleich gut ist?“ Seine Forderung: Die Ausbildung der Lehrkräfte und die Schulbücher sollen überarbeiten werden.