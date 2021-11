Online-Bank N26 zieht sich vom US-Markt zurück

Expansionspläne in Osteuropa

N26 erklärte nun, in den europäischen Kernmärkten steige die Kundennachfrage nach digitalem Banking nach wie vor stark. Zudem strebe die Bank künftig eine Expansion in weitere osteuropäische Märkte an. „Damit sollen die Potenziale und die steigende Nachfrage nach digitalen Bankprodukten in dieser Region bedient werden.“ Kundinnen und Kunden von N26 in den USA könnten ihre Konten bis zum 11. Jänner 2022 wie gewohnt nutzen. Sie sollen separat Anweisungen zu nächsten Schritten erhalten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.