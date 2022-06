Neuer BMW X1 bietet (fast) alle Möglichkeiten

Aus für den iDrive-Controller

Der engste Verwandte des X1 ist der 2er Active Tourer, von dem er wesentliche Elemente im Innenraum übernimmt. Unterschiedlich gestaltet sind vor allem die Türverkleidungen/-griffe. Auch im Einstiegs-SUV wurde das Curved-Display (bestehend aus 10,25-Zoll-Tacho- und 10,7-Zoll-Touchscreen) aufgesetzt, der iDrive-Controller fällt weg, die Mittelarmlehne geht in eine „schwebende“ Control Unit über und die Mittelkonsole wird von einer überdimensionierten Wand dominiert, an die man sein Smartphone klemmen kann, um es drahtlos zu laden. Wie im Active Tourer wirkt es ein wenig so, als ob da etwas fehlen würde.