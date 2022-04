Neuer 7er-BMW & i7: Irritierend starker Auftritt

Anders als beim Vorgänger sind die Nieren beim neuen 7er harmonisch in die Front integriert, sämtliche Linien scheinen in sie hineinzuführen. Daher wird es auch für Traditionalisten schwer, echte Kritik am Design zu üben. Ja, diese hohen Tagfahrlichter haben wir schon bei Jeep Cherokee (der sie ganz schnell wieder verloren hat), Hyundai Kona, Citroen C5 X usw. gesehen, doch in Verbindung mit BMWs klassischer Shark Nose, einer gelungen gezeichneten Front und zusätzlich mit dem leuchtenden Nierenrahmen wächst der Eindruck von Stimmigkeit, je länger man den Wagen betrachtet. In Realität wahrscheinlich noch mehr als auf Fotos.