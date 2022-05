Sloweniens Premier für derben Tweet verurteilt

Wegen des Tweets wurde Janša er bereits im Jahr 2018 in erster Instanz zu einer Haftstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Berufungsinstanz hob das Urteil ein Jahr später wegen Verfahrensfehlern auf und ordnete eine Neuaustragung an. Der neue Prozess in Celje begann im vergangenen Sommer. Laut Medien drohte eine Verjährung des Falls, weil Janša der Zustellung von Gerichtsschreiben ausgewichen sein soll. Das Gericht hatte mehrmals vergeblich versucht, dem amtierenden Ministerpräsidenten die Einladung zur Berufungsverhandlung zuzustellen, wobei sogar ein Detektiv eingesetzt wurde. Hätte Janša nicht benachrichtigt werden können, wäre der Fall am morgigen Mittwoch verjährt. Berichten zufolge war erst am Dienstag klar, dass Janša von seinem Anwalt informiert wurde. Bei der Verhandlung war der konservative Politiker jedoch nicht anwesend.