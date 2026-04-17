Diversion für Jäger, der Border Collie erschoss

„Wurde ernst genommen“

Was sagt Fabian P. zu dem Ausgang ohne Urteil? „Ich bin froh, dass es ernst genommen wurde, die Verhandlung war sehr fair. Ich bin im großen und ganzen zufrieden mit dem Ausgang, ich habe ohnehin damit gerechnet, dass es eine Diversion wird“, so der junge Mann. Und obwohl kein Hund jemals „Cooper“ ersetzen wird, hat er eine neue Begleiterin: „Ich habe eine neue Hündin, Katara, eine Pflegehündin aus Kroatien, die ich mittlerweile adoptiert habe. Ich wollte keinen ähnlichen Hund, da hätte ich die beiden andauernd verglichen und nur an ihn gedacht. Sie ist ein kaukasischer Owtscharka, ein Herdenschutzhund. Sie ist genau das Gegenteil von ,Cooper‘, entspannt, und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen“, kann der Petternbacher doch wieder lächeln.