Alpla fährt flexible Arbeitszeitmodelle zurück

Der weltweit tätige Verpackungsspezialist schränkt an seinem Stammsitz in Hard Homeoffice ein und fährt flexible Arbeitszeitmodelle zurück. Damit reagiere man auf ein „zunehmend anspruchsvolles Marktumfeld mit steigendem Wettbewerbsdruck sowie höheren Anforderungen an Schnelligkeit, Kundennähe und Produktivität“.
Vor dem Hintergrund herausfordernder Marktbedingungen und steigender Kosten gelte es, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Strukturen für schnellere Entscheidungen und bessere Kundenorientierung weiterzuentwickeln, hieß es. Ziel sei es, „den persönlichen Austausch zu intensivieren, den Fokus in der Zusammenarbeit zu stärken und das Team näher zusammenrücken zu lassen“. In den kommenden Wochen werde man evaluieren, ob weitere Maßnahmen notwendig seien, um Kundennähe, Effizienz und Produktivität zu steigern.
50 Arbeitsplätze werden in Niederösterreich abgebaut
Alpla hat bereits vor einer Woche bestätigt, in seinem Produktionswerk in Waidhofen an der Thaya bis zu 50 Arbeitsplätze abzubauen. Teile der Produktion werden ins ungarische Tatabánya verlegt. Als ein Grund für die Verlagerung wurden hohe Personal- und Energiekosten in Österreich genannt.
Das Vorarlberger Familienunternehmen ist ein gewichtiger Hersteller von Kunststoffverpackungen für Nahrungsmittel und Getränke, Kosmetik- und Pflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Wasch- und Putzmittel, Arzneimittel, aber auch für Motoröl und Schmiermittel. Es werden weltweit über 25.000 Mitarbeitende an 206 Standorten in 45 Ländern beschäftigt, in Vorarlberg sind 1370 Personen tätig. 2025 wurde ein Umsatz in Höhe von 5,2 Milliarden Euro (plus 6,1 Prozent) erzielt.
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