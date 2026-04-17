Alpla fährt flexible Arbeitszeitmodelle zurück

Vor dem Hintergrund herausfordernder Marktbedingungen und steigender Kosten gelte es, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Strukturen für schnellere Entscheidungen und bessere Kundenorientierung weiterzuentwickeln, hieß es. Ziel sei es, „den persönlichen Austausch zu intensivieren, den Fokus in der Zusammenarbeit zu stärken und das Team näher zusammenrücken zu lassen“. In den kommenden Wochen werde man evaluieren, ob weitere Maßnahmen notwendig seien, um Kundennähe, Effizienz und Produktivität zu steigern.