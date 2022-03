Österreich nachlässig bei FSME-Auffrischung

„Das ganze Land gilt als Endemiegebiet“

Im Vorjahr (2021) mussten 128 Menschen in Österreich mit FSME in den Spitälern aufgenommen werden, die meisten davon in Oberösterreich (48), Tirol (25) und Salzburg (19). Vor FSME-tragenden Zecken sei man aber auch in den anderen Bundesländern nicht sicher, so Hollenstein: „Das ganze Land gilt als Endemiegebiet.“ Die Überträger lauern bis 1600 Meter Seehöhe im Wald, auf Wiesen und sogar „im Beserlpark von Wiener Gemeindebauten“, erklärte Rudolf Schmitzberger von der österreichischen Ärztekammer.