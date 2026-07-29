Gewitter ziehen ab – dann zeigt sich Sternenhimmel

Immer mehr Hitzerekorde

Die außergewöhnliche Hitzeserie macht sich längst auch in den Statistiken der UWZ bemerkbar. In Bregenz wurden am Mittwoch um 14 Uhr bereits 32,4 Grad gemessen. Damit wurde dort heuer schon der 29. Hitzetag erreicht – Gleichstand mit dem bisherigen Rekordjahr 2015. Besonders eindrucksvoll: In den 1940er-Jahren gab es dort im Durchschnitt lediglich 6,7 Hitzetage pro Jahr.