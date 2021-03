Zecken halten sich nicht an Babyelefanten-Abstand!

2020 gab es österreichweit 219 Menschen, die nach einem Zeckenstich an FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) erkrankten. Das ist der höchste Wert seit mehr als 30 Jahren, warnten Experten bei einer Pressekonferenz. Traurige Rekordhalter, was die Fälle betrifft, waren übrigens Tirol und Oberösterreich. Beinahe die Hälfte aller Patienten, die in Spitäler eingeliefert werden mussten, hatten einen schweren Verlauf. Drei Personen sind an den Folgen von FSME verstorben.